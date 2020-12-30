У Києві за добу – 1131 випадок коронавірусу та 22 смерті

У Києві за добу – 1131 випадок коронавірусу та 22 смерті

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Укрінформ
За минулу добу на COVID-19 захворів 1 тис. 131 житель Києва, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні у столиці уже 110 тис. 139.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Ще 1131 хворого виявили у столиці за минулу добу. Померли 22 людини. Усього коронавірус забрав життя 1897 киян", - зауважив мер.

За словами Кличка, захворіли 659 жінок віком від 19 до 91 року, 414 чоловіків віком від 19 до 88 років, 21 дівчинка віком від 2 до 17 років та 37 хлопчиків віком від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема 35 медиків.

До лікарень госпіталізували 75 пацієнтів.

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Як повідомив Кличко, одужали за минулу добу 839 людей. Усього хворобу подолали 38 тс. 856 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі – 220, у Дніпровському — 188, у Деснянському районі — 138 випадків", - повідомив мер.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 грудня лабораторно підтверджено 1 млн 045 тис. 348 випадків COVID-19, з них за добу – 7 тис. 986.

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