У Києві за добу – 1131 випадок коронавірусу та 22 смерті

За минулу добу на COVID-19 захворів 1 тис. 131 житель Києва, а підтверджених випадків захворювання на сьогодні у столиці уже 110 тис. 139.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі.

"Ще 1131 хворого виявили у столиці за минулу добу. Померли 22 людини. Усього коронавірус забрав життя 1897 киян", - зауважив мер.

За словами Кличка, захворіли 659 жінок віком від 19 до 91 року, 414 чоловіків віком від 19 до 88 років, 21 дівчинка віком від 2 до 17 років та 37 хлопчиків віком від 1 до 17 років. Захворіли, зокрема 35 медиків.

До лікарень госпіталізували 75 пацієнтів.

Як повідомив Кличко, одужали за минулу добу 839 людей. Усього хворобу подолали 38 тс. 856 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили у Дарницькому районі – 220, у Дніпровському — 188, у Деснянському районі — 138 випадків", - повідомив мер.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 грудня лабораторно підтверджено 1 млн 045 тис. 348 випадків COVID-19, з них за добу – 7 тис. 986.