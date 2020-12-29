У новорічну ніч столичне метро працюватиме довше

У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський у Фейсбуці.

"У новорічну ніч Київський метрополітен продовжить свою роботу на 2 години. Також можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій «Золоті ворота», «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Поштова площа» та «Контрактова площа»", - зазначив він.

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За його словами, механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.