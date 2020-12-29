Київ до кінця доби накриє туман і сильний вітер - жовтий рівень небезпеки

До кінця доби, 29 грудня, в Києві погіршиться погода - очікується туман і посилення вітру до 18 м/с.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Київській міськдержадміністрації з посиланням на дані Укргідрометцентру.

“До кінця доби 29 грудня, вночі та вранці 30 грудня в Києві утримаються пориви вітру 15-18 м/с і туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, - йдеться у повідомленні.

Водіям радять знизити швидкість руху, тримати безпечну дистанцію з іншими авто і уникати різких маневрів на дорозі.

Читайте також: На Прикарпатті сильний вітер валить дерева на дороги та дахи

Жителям міста під час сильного вітру радять щільно закрити всі вікна і прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

На вулиці слід триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а в разі сильного вітру - сховатися в найближчому будинку.