Кличко показав нову спецтехніку Київавтодору

За декілька останніх років у столиці придбали 327 одиниць нової спецтехніки для прибирання вулиць.

Як передає Укрінформ, про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час огляду деяких зразків нової дорожньої та спеціальної техніки Київавтодору, повідомляє КМДА.

"Загалом за кілька останніх років Київ придбав 327 одиниць техніки. Тільки у 2020 році – 62 одиниці. Уся ця техніка – сучасна і багатофункціональна. Таку ж використовують у країнах Європи та Північної Америки. Хочу зазначити, що такого технічного переоснащення не було в Києві кілька десятиліть", – сказав Кличко.

Кличко оглянув спецтехніку для прибирання вулиць / Фото: КМДА

За його словами, якщо будуть рясні снігопади, місто може одночасно залучити 544 одиниці спецтехніки. Крім того, на випадок надзвичайних ситуацій Київавтодор уклав договори на залучення 134 одиниць техніки комерційних організацій.

"Як уже показала ця зима, погода може різко змінюватися. І все частіше трапляються так звані холодні дощі, що спричиняють сильну ожеледицю і становлять велику небезпеку як для автомобілістів, так і для пішоходів. І місто має бути готовим, аби протистояти стихії. Сьогодні ми тут бачимо зразки нової, універсальної техніки, що працює і взимку, і влітку", – заявив Кличко.

За його словами, столичні "автодорівці" за допомогою спеціальних метеостанцій, що закупило місто, можуть оперативно реагувати на зміни температури і заздалегідь обробити дороги спеціальним розчином, що не замерзає.

Також мер оглянув спецавто для очищення каналізаційних систем, сміттєприбиральні агрегати і автовишки для висотних робіт.

Як повідомлялося, минулорічна тепла зима дозволила столичним дорожникам зекономити більшу частину протиожеледних матеріалів.