У центрі Києва горів ресторан

У Голосіївському районі Києва рятувальники ліквідували пожежу в закладі громадського харчування на вул. Великій Васильківській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві.

Інформація про пожежу на вул. Великій Васильківській, 85/87, надійшла у вівторок, 29 грудня, о 09.59. На місце події негайно прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин.

“Як виявилось, виникла пожежа в 9-поверховому будинку на 1-поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню”, - зазначається в повідомленні.

За даними ДСНС, о 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано.

До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 рятувальників.

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Повідомляється, що постраждалих немає.

Причина загоряння встановлюється.

Як повідомлялося, на вулиці Великій Васильківській, 85/87, розташується ресторан узбецької кухні Eshak.