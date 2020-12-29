У центрі Києва горів ресторан
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС в Києві.
Інформація про пожежу на вул. Великій Васильківській, 85/87, надійшла у вівторок, 29 грудня, о 09.59. На місце події негайно прибули рятувальники найближчих державних пожежно-рятувальних частин.
“Як виявилось, виникла пожежа в 9-поверховому будинку на 1-поверсі в закладі громадського харчування. Сталося загоряння жирових відкладень у витяжній шафі. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню”, - зазначається в повідомленні.
За даними ДСНС, о 10:22 пожежу було локалізовано, а о 10:36 - ліквідовано.
До гасіння пожежі було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 рятувальників.
Повідомляється, що постраждалих немає.
Причина загоряння встановлюється.
Як повідомлялося, на вулиці Великій Васильківській, 85/87, розташується ресторан узбецької кухні Eshak.