Протестувальники штурмували Мінрегіон, постраждав поліцейський

Під час безстрокової акції під Міністерством розвитку громад і територій постраждав поліцейський.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Києві.

«Сьогодні, під час забезпечення правопорядку на безстроковій акції, група осіб намагалася прорватися у приміщення Міністерства розвитку громад і територій. При цьому чоловік наніс тілесні ушкодження поліцейському», - йдеться у повідомленні.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу на поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

Окрім того, після проведення першочергових слідчих дій можлива додаткова правова кваліфікація дій осіб, які намагалися прорватися у приміщення міністерства.

Як повідомлялося, у листопаді у столиці правоохоронці затримали трьох осіб, які спричинили стрілянину у Святошинському районі, внаслідок якої постраждав патрульний поліцейський.

Згодом патрульного поліцейського Віталія Тафійчука, який отримав три вогнепальні поранення під час затримання зловмисників, прооперували.

3 грудня голова Нацполіції Ігор Клименко нагородив Тафійчука.