У Києві з 1 січня можна буде здати ялинки на переробку

У Києві з 1 січня 2021 року почнуть працювати 15 пунктів зі збору та утилізації новорічних ялинок у кожному районі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Управлінні екології та природних ресурсів КМДА.

"Чудова екологічна традиція переробки новорічних ялинок у Києві стартуватиме вже вшосте. Зібрані дерева перероблять на тріску на спеціальному механізмі і навесні використають для мульчування (захисту ґрунту від пересихання та перегріву) лунок вічнозелених рослин. Тому саме ви можете подарувати ялиці, сосні чи смереці «друге життя», – зазначив в. о. начальника Управління екології та природних ресурсів Олександр Савченко.

На території виробничих баз районних комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень та лісопаркових господарств підготовлені спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок.

Пункти прийому ялинок працюватимуть безкоштовно з понеділка до п’ятниці, із 07:00 до 22:00. Адреси та контакти відповідальних осіб – за посиланням.

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"Для забезпечення протиепідемічних заходів на пунктах прийому буде інформація про необхідність дотримання безпечної дистанції та використання захисних масок, а працівники підприємств використовуватимуть засоби індивідуального захисту – такі, як маски та захисні рукавички», – додав Савченко.

Як повідомляється, минулого року на переробку прийняли понад 14 тисяч ялинок.