У МЗС відкрили експозицію про історію будівлі відомства
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
Зазначається, що відвідувачі виставки зможуть дізнатися історію споруди та побачити унікальні конкурсні пропозиції "Урядового Центру" - масштабного архітектурного проєкту 1930-х років, який мав з'єднати Софіївську та Михайлівську площі в один імперський форум. Заради цього задуму більшовики зруйнували Михайлівський Золотоверхий монастир. Єдиною втіленою частиною проєкту стала сучасна будівля Міністерства закордонних справ.Дмитро Кулеба відкрив експозицію про історію будівлі МЗС України / Фото: МЗС
“Дім на Михайлівській, з якого видно весь світ» - на початку 2000-х ця назва книги про українську дипломатію влучно забрендувала будівлю МЗС. З її вікон насправді видно більше, ніж світ. З них проглядається сама історія української дипломатії: долі людей, які присвятили їй життя, і драматична, а подеколи й трагічна доля Києва та нашої держави”, — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на урочистому відкритті експозиції.
Виставка українською та англійською мовами розташована в парадному вестибюлі відомства.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба серед основних пріоритетів МЗС на 2021 рік назвав протидію агресії РФ, боротьбу з пандемією COVID-19, запуск Кримської платформи, розробку нової політики щодо відносин із закордонними українцями, просування експорту, енергетику та вихід на Африканський континент.