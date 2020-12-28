У МЗС відкрили експозицію про історію будівлі відомства

У Міністерстві закордонних справ відрили експозицію "Михайлівська площа, 1", яка розповідає про історію будівлі зовнішньополітичного відомства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що відвідувачі виставки зможуть дізнатися історію споруди та побачити унікальні конкурсні пропозиції "Урядового Центру" - масштабного архітектурного проєкту 1930-х років, який мав з'єднати Софіївську та Михайлівську площі в один імперський форум. Заради цього задуму більшовики зруйнували Михайлівський Золотоверхий монастир. Єдиною втіленою частиною проєкту стала сучасна будівля Міністерства закордонних справ.

Дмитро Кулеба відкрив експозицію про історію будівлі МЗС України / Фото: МЗС

“Дім на Михайлівській, з якого видно весь світ» - на початку 2000-х ця назва книги про українську дипломатію влучно забрендувала будівлю МЗС. З її вікон насправді видно більше, ніж світ. З них проглядається сама історія української дипломатії: долі людей, які присвятили їй життя, і драматична, а подеколи й трагічна доля Києва та нашої держави”, — сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на урочистому відкритті експозиції.

Виставка українською та англійською мовами розташована в парадному вестибюлі відомства.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба серед основних пріоритетів МЗС на 2021 рік назвав протидію агресії РФ, боротьбу з пандемією COVID-19, запуск Кримської платформи, розробку нової політики щодо відносин із закордонними українцями, просування експорту, енергетику та вихід на Африканський континент.