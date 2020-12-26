У Києві за добу виявили 408 випадків COVID-19

У Києві за минулу добу виявили ще 408 хворих на коронавірус.

Про це, передає Укрінформ, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Tелеграм-каналі .

«408 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 13 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1829 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 106 486», – повідомив Кличко.

За його словами, захворіли: 229 жінок віком від 23 до 94 років, 146 чоловіків віком від 19 до 88 років, 14 дівчаток від 3 місяців до 17 років та 19 хлопчиків від 5 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, й 16 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 40 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужала за минулу добу 161 людина. Загалом коронавірус подолали 37 130 мешканців Києва.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 147, у Деснянському – 83 та в Оболонському районі – 45 випадків», – відзначив Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 26 грудня лабораторно підтверджено 1 019 876 випадків COVID-19, з них за добу – 7 709.