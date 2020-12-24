У Кличка сказали, як працюватимуть новорічні локації

Новорічні локації у Києві продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

На цьому наголосив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Київміськдержадміністрації.

«19 грудня розпочали роботу всі новорічні локації. У столиці немає обмежень щодо кількості осіб, які можуть збиратися в одному місці на відкритому повітрі. Проте ми наполягаємо на дотриманні дистанції хоча б в один метр та просимо гостей уникати скупчень. Звісно, цього складно домогтися, тому тут працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що у місті створені всі умови для безпечного пересування киян та гостей столиці між святковими локаціями. Зокрема, майже на кожному кроці можна побачити антисептики та нагадування про дотримання дистанції і носіння масок. Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм.

«Так, цьогорічне святкування на головних площах міста справді особливе. Окрім створення новорічного настрою перед нами стояло завдання забезпечити всі необхідні умови для збереження здоров’я містян. Ми зробили все можливе, але велика відповідальність нині лежить і на гостях столиці», – сказав Мондриївський.

Як повідомлялося, загалом у Києві для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, арка Дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни височить на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральну ялинку Подолу встановили на Контрактовій площі. Однак святкування проходитимуть без фестивалів, концертів, великих сцен, фудкортів, будуть лише сувеніри та гарячі напої. Натомість є світлові артінсталяції, фотозони, атракціони, гірки, ковзанки тощо.