У Києві на прибирання снігу вивели 34 бригади та 225 одиниць техніки

Упродовж ночі на вулицях Києва працювало 225 одиниць техніки та 34 бригади з ручного прибирання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Упродовж ночі продовжилось прибирання міста від снігу й обробка вулично-дорожньої мережі протиожеледними засобами. Дорожні служби працювали на балансових вулицях малоповерхової забудови (приватний сектор). Також продовжилась робота на тротуарах", - йдеться у повідомленні.

Нічне прибирання снігу у Києві / Фото: Комунальна корпорація «Київавтодор»

Зупинки громадського транспорту, вузькі тротуари, сходи підземних пішохідних переходів очищали 193 працівники у складі 34 бригад із ручного прибирання. Упродовж ночі працювало 225 одиниць спецтехніки.

За минулу добу використано:1323,55 тонни солі; 1179,59 тонни піщано-соляної суміші; 171,36 тонни рідких хлоридів; 38 тонн піску.

У четвер, 24 грудня, у Києві ожеледиця, вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Як повідомлялося, в Україні у четвер, 24 грудня, очікується мокрий сніг та дощ, лише у східних та Запорізькій області без істотних опадів. Температура вдень від 3° морозу до 10° тепла.