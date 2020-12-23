На ялинкових базарах Києва провели екорейди

Інспектори Державної екологічної інспекції продовжують природоохоронні рейди з виявлення незаконних ялинок, під час яких фіксують масові порушення правил збуту новорічних дерев.

Про це заявив голова голова Держекоінспекції Андрій Мальований, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу відомства.

«Порушення правил збуту дерев фіксуються інспекторами ледь не щодня в усіх областях України. Це – відсутність товарних накладних, бирки на ялинці або ж ідентифікаційного номера в системі Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру», - зазначив Мальований.

За його словами, один з випадків нелегального продажу ялинок був виявлений під час перевірки у Києві.

«Сьогодні мав змогу особисто виявити один із випадків порушення законодавства щодо торгівлі ялинками. Під час перевірки ялинкових ринків у столиці спільно з працівниками Держекоінспекції Столичного округу та медіа зафіксовано продаж кількох сотень дерев без бирки на ринку по вулиці Солом'янська, 33. Наявність такої бирки – це обов’язкова умова легального продажу дерев, а відсутність може свідчити про незаконну вирубку дерева. Крім того, продавець надав товарно-транспортну накладну лише на сосни, хоча реалізувались також і ялини», - поінформував Мальований.

Він зазначив, що на підприємця було оформлено протокол про адміністративне порушення за статтею 88-1 КУпАП і тепер він зобов’язаний сплатити штраф. Також було викликано правоохоронців, які займуться розслідуванням цього порушення.

«Планується проведення перевірки фермерського господарства у Ковелі, в якому начебто ці дерева були вирощені. Може виявитись, що рубка проводилась без лісорубного квитка або іншим незаконним способом», - додав Мальований.

Посадовець також нагадав, як саме громадяни можуть виявити нелегальну реалізацію ялинок.

«Виявити недобросовісних підприємців та браконьєрів може кожен. Якщо ви вирішили придбати ялинку, то обов’язково перевірте документи торговця, наявність бирки на ялинці та існування ідентифікаційного коду з неї на сайті Лісогосподарського інформаційно-аналітичного центру. У разі відсутності документів або маркування на дереві зверніться на гарячу лінію Держекоінспекції за номером (044) 521 20 38 або зателефонуйте до Нацполіції», - підкреслив Мальований.

Державна екологічна інспекція України здійснила природоохоронний рейд та перевірила столичні точки продажу ялинок / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Як повідомлялося, незаконна вирубка хвойних дерев несе за собою стягнення штрафу в розмірі від 510 до 5100 гривень (згідно зі статтею 65 Кодексу про адміністративні правопорушення). Також за незаконну вирубку зелених насаджень на території лісів передбачена кримінальна відповідальність (ст. 246 Кримінального кодексу України «незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу»), що карається штрафом від 17000 до 25500 гривень або арештом на строк до шести місяців.