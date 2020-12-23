У столиці за добу — 1 381 випадок коронавірусу, 30 хворих померли

У Києві за минулу добу виявили 1381 хворого на COVID-19, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 103 663.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"У Києві за минулу добу виявили 1381 хворого на коронавірус. Померли 30 осіб. Загалом за період пандемії у столиці 1779 летальних випадків від вірусу", - зазначив Кличко.

Захворіли: 778 жінок віком від 18 до 90 років, 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв, 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років та 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 42 медики. Загалом за час пандемії захворіли 3639 столичних медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, одужали за добу 947 осіб. Загалом коронавірус подолали 34 928 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 288. У Деснянському –165 та в Дніпровському районі – 152 випадки", - зазначив він.

Кличко повідомив, що у стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікуються 1908 хворих на коронавірус, з них 11 дітей.

"1112 пацієнтів - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1325 осіб. Під апаратами ШВЛ – 27 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%", - зауважив він.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 грудня в Україні зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу.