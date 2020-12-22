Київ готується до негоди

Працівники комунального підприємства «Київавтодор» готові до ліквідації наслідків погіршення погодних умов, яке прогнозується з 23 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці КП у Фейсбуці.

"Київавтодор" готовий до погіршення погодних умов. Маємо 544 одиниці спеціальної техніки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 23 грудня під час опадів температура коливатиметься від -3°C до +1°С, а 24 і 25 грудня – температурні коливання від -1°С до +5°С. Щоб не допустити ожеледиці, дорожники оброблятимуть дороги і тротуари посипальними матеріалами.

У Київавтодорі запевнили, що працюють у цілодобовому режимі, та закликали водіїв бути обачними.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня по обіді у Києві через льодяний дощ утворилася ожеледиця на дорогах і тротуарах.

12 грудня міський голова Києва Віталій Кличко, перевірив, як прибирають вулиці столиці, та розкритикував комунальників за неефективну роботу.