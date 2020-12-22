Пожежу на складі на Святошинській загасили

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в складському приміщенні на вул. Святошинській.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

О 16:31 пожежу на площі 1500 кв. м було локалізовано, а о 17:29 - ліквідовано, йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі було залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у м. Києві.

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Повідомляється, що потерпілих та жертв немає.

Причина загоряння встановлюється правоохоронцями.

Як повідомляв Укрінформ, 22 грудня о 15:42 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в складському приміщенні на вул. Святошинській, 32, у Святошинському районі столиці. По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Площа пожежі сягала 200 кв.м, була загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення.