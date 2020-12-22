У Києві горить склад, в одному з приміщень можуть бути кисневі балони

У складському приміщенні на вул. Святошинській, 32 у Києві вогнеборці ліквідовують потужну пожежу.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України у м.Києві.

Як повідомили у ДСНС, о 15:42 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Святошинській, 32, що у Святошинському районі столиці, видно чорний густий дим.

По прибуттю було встановлено, що пожежа виникла в складському приміщенні, розміром 100х30 кв.м. Попередньо площа пожежі 200 кв.м, є загроза розповсюдження вогню на сусідні приміщення.

Під час гасіння пожежі сталося обрушення покрівлі площею 300 кв.м. За попередньою інформацією в одному з приміщень можливо знаходяться кисневі балони.

Наразі триває локалізація пожежі.

До ліквідації пожежі залучено 16 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 59 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.