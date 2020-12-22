Київрада додатково направила до лікарень понад 400 мільйонів на боротьбу з COVID-19

Київська міська рада додатково направила до столичних лікарень 422 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Перше питання: Спрямувати зекономлені за підсумками року кошти медичного бюджету на лікування хворих на COVID-19 вже цього року. Ідеться про понад 400 мільйонів гривень. Департамент охорони здоров’я за моїм дорученням підготував проєкт змін до програми «Здоров’я киян». Ми повинні його розглянути. І я переконаний, що всі депутати, розуміючи важливість цього питання, його підтримають, бо це важливо для надання необхідної медичної допомоги в порятунку киян, та людей, які хворіють на коронавірус", - сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

Додаткові кошти з’явилися у зв’язку зі зменшенням фінансування деяких заходів програми «Здоров’я киян» 2020-2022.

Кошти передбачені для всіх лікувально-профілактичних закладів Києва, де сьогодні лікують хворих на COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 22 грудня лабораторно підтверджено 979 506 випадків COVID-19, з них за добу – 8 513.

У Києві за минулу добу на COVID-19 захворіли 673 особи, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 101 123.