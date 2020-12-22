У Києві госпіталізували працівниць екстреної меддопомоги, на яких напав п’яний пацієнт

У Києві госпіталізували до травматологічного відділення двох медпрацівниць екстреної меддопомоги, на яких напав пацієнт.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“За даними Центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф, у Києві ввечері вже вкотре на бригаду екстреної меддопомоги під час здійснення виклику був здійснений напад. Постраждали дві жінки — фельдшер 34 років та медична сестра 63 років. ....Обидві медичні працівниці госпіталізовані до травматологічного відділення. За інформацією Нацполіції зловмисника затримали й доставили в поліцію”, - сказав Степанов.

За словами міністра, медпрацівниці отримали травми кінцівок. Напад здійснив 23-річний уродженець міста Олександрія Кіровоградської області, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Відкрито кримінальне провадження. Покарання передбачає штраф або громадські роботи.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що такі ситуації неприпустимі.

“Лікар, медпрацівник не може відмовитися від надання медичної допомоги... Для медичних працівників у таких ситуаціях повинен бути наданий статус, який є, для прикладу, в журналістів або інших службовців щодо виконання своїх обов'язків. Я вважаю, що напад на медичних працівників повинен суворо каратися, і відповідні зміни до законодавства вже розроблені”, - сказав Степанов.

Також, за словами міністра, МОЗ розробило зміни до законодавства, якими передбачено за потреби супровід медпрацівників на виклик Національною поліцією.