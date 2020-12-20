У Києві за добу - 756 випадків коронавірусу, 14 хворих померли

За минулу добу в Києві виявили 756 хворих на коронавірусну хворобу.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко на Телеграм-каналі.

“Ще 756 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 1713 киян”, - зазначив Кличко.

За його словами, найбільше нових хворих виявили в Дарницькому районі – 216, у Дніпровському — 170, у Подільському - 79 випадків.

Міський голова уточнив, що захворіли 415 жінок віком від 18 до 85 років, 281 чоловік віком від 18 до 88 років, 26 дівчаток від 2 до 17 років та 34 хлопчики від 4 до 17 років. Серед хворих 25 медиків.

При цьому довелося госпіталізувати 62 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, зауважив Кличко.

Він додав, що за минулу добу у столиці одужали 226 людей.

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Загалом у Києві від початку епідемії підтверджено 100 450 випадків захворювання на COVID-19. Недугу вже здолали 32 175 киян, поінформував міський голова.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 грудня лабораторно підтверджено 964 448 випадків COVID-19, з них за добу 8 325.