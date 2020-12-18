Київські митники виявили у посилці до Франції фашистський кулемет

Київські митники виявили в поштовому відправленні до Франції "циркулярну пилку Гітлера" - кулемет«MG 42».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Київську митницю Держмитслужби у Фейсбуці.

Як зазначається в повідомленні, смертоносну зброю, розроблену в нацистській Німеччині і прийняту на озброєння Вермахту у 1942 році, митники виявили у міжнародному поштовому відправленні, яке мешканець української Буковини надсилав до Франції.

У декларації відправник зазначив, що в посилці знаходяться запчастини. Проте, замість задекларованих запчастин, на сканері митники виявили зброю, яку в часи Другої світової охрестили «циркулярною пилкою Гітлера», або ще «газонокосаркою».

"Намагаючись ввести в оману митників та скануючи техніку, відправник завбачливо загорнув кулемет у фольгу, проте це йому не допомогло", - інформує пресслужба митниці.

Згідно з українським законодавством, у міжнародних поштових відправленнях забороняється пересилати вогнепальну зброю усіх видів та боєприпаси до неї.

Зброю скеровано на експертизу.

Французький отримувач залишився без зброї, стосовно ж українського відправника митницею розглядається питання щодо складання протоколу про порушення митних правил.

До слова, кулемет «MG 42» відносно простої конструкції, мав здатність забезпечувати приголомшливий об'єм вогню на придушення (здійснював 1200-1300 пострілів за хвилину), дозволяв вести прицільний вогонь на відстань до 2000 метрів, заміна ствола в нього здійснювалася лише однією людиною за 6–10 секунд.

Фото: Київська митниця Держмитслужби