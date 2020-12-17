У Києві під посольством РФ провели акцію «Постав запитання тирану»

Представники громадської організації «Ардіс» провели у Києві біля посольства Росії в Україні акцію «Постав запитання тирану».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

Як ідеться в повідомленні, 17 грудня в Росії відбулася традиційна, 16-а, щорічна пресконференція президента РФ Володимира Путіна, яка тривала майже 4 з половиною години, і за які він відповів на 68 підготовлених запитань, які нібито турбують громадян РФ.

«З огляду на стрімке падіння рейтингу Путіна як на міжнародній арені, так і серед громадян Росії, пресконференція мала на меті якимось чином закріпити хитку позицію керівника Кремля. Тому, безумовно, найгостріші і найболючіші питання залишилися або зовсім «за кадром», або отримали відповідь, яка нічого не значить. Розуміючи необхідність донести до Путіна питання, які насправді турбують адекватних громадян Росії, України і всього світу, представники ГО «АРДІС» 17 грудня провели в Києві біля посольства РФ в Україні акцію «Постав запитання тирану», - йдеться у повідомленні.

При цьому частину запитань, які виникли у громадян до Путіна, за результатами флешмобу «#ЗАДАЙВОПРОСТИРАНУ» було передано в адміністрацію президента країни-агресора. А безпосередньо під час акції кожен бажаючий в режимі онлайн мав можливість поставити запитання з подальшою їх трансляцією на будівлі посольства РФ в Києві.

Як наголошують організатори акції, передусім гострі питання стосувалися соціально-економічної кризи. «Люди намагалися зрозуміти «чому так?» і «як вижити?». Вони вкрай занепокоєні поширенням ковіду і нездатністю влади не тільки на гарантовану Конституцією допомогу, а також на об'єктивну оцінку ситуації: «Як поєднуються в нашій країні «протиковідні заходи» і права людини?», «Чим Ви поясните маніпуляції зі статистикою по ковіду? Особливо по смертності? Чому в регіонах такі шокуючі цифри, а на офіційному рівні - все добре», «Ми відправляємо в Нагірний Карабах 54 вагони з гуманітарною допомогою, а в наших регіонах шприц і киснева маска - на вагу золота», «Як пройти всі «кола пекла» в лікуванні ковіду в російському регіоні?», - йдеться у повідомленні.

Наголошується також, що громадяни Росії не розуміють величезного розриву між офіційними обіцянками і реальним станом справ: «Інформаційна брехня за останній рік вже стала «поперек горла» навіть тим, хто ще недавно щиро підтримував Путіна та його емісарів». Людей, зокрема, цікавило питання: «Як поєднується зубожіння населення в пандемію і прийдешнє підвищення тарифів на комунальні послуги?».

Крім того, росіяни вкрай незадоволені тим, що Кремль надає підтримку Олександру Лукашенку: «Як може Росія дружити з диктатором Лукашенком, який знищує власний народ? І це в 21 столітті!», «Чому Росія не може приборкати Лукашенка? Адже його політика - це загроза й іміджу Росії зокрема».

«Пересічні люди розуміють, що підтримка Кремлем антинародних дій Лукашенка гарантує їм, росіянам, у разі виникнення подібної ситуації в Росії, аналогічну злочинну реакцію власної влади», - констатують організатори акції. Тому зрозумілі питання, що стосуються «справи Навального»: «ЗМІ заявили про другу спробу отруєння Олексія Навального спецбригадою ФСБ. Як Ви прокоментуєте це резонансне розслідування?».

Не байдужі пересічні жителі і до відносин між Україною і Росією: «Якими Ви бачите відносини Росії і України в новому році?», «Навіщо знадобилися нещодавні бутафорські санкції проти керівництва України?», «Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію з продажем «Масандри». Що це? Помста Україні? Чи звичайне російське головотяпство - продати невідомо кому славетний винзавод і приректи його на знищення».

Невдоволені росіяни і неадекватними імперськими амбіціями Кремля, тому ставили запитання: «Чого Ви очікуєте від рішення суду в Гаазі у справі збитого малайзійського Боїнга?», «Випробування «Володимира Мономаха» назвали прологом до кінця цивілізації. Чому Росія постійно бачиться у фокусі загроз?».

Людей хвилюють також напружені відносини між Росією і країнами-світовими лідерами: «Чому Ви так довго не вітали Байдена з перемогою на президентських виборах?».

Громадяни не оминули своїми питаннями і критичну ситуацію в окупованому Криму: «Чи існує конкретний економічно і технічно обгрунтований план забезпечення Криму прісною водою? Чи це не економіка, а предмет політичного торгу?».

«Безліч різноманітних питань, які так і залишилися без відповідей, об'єднує одна головна думка - пересічні росіяни в розпачі. Вони вже не сприймають путінську владу як здатну... на будь-які конструктивні дії заради спокійного і впевненого розвитку Росії як країни-члена світового демократичного суспільства», - підсумували організатори акції.

Як повідомляв Укрінформ, Путін провів 17 грудня щорічну «велику пресконференцію». Цього року через пов'язані з пандемією коронавірусу обмеження вона відбулася в новому форматі - по відеоконференцзв'язку з елементами «прямої лінії» (онлайн-включення з регіонів), під час якої президент РФ відповів на заздалегідь підготовлені і режисовані запитання росіян.

Фото: ГО «Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод»