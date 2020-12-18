На «мосту Кличка» знову пошкоджене скло

Працівники КП «Київавтошляхміст» виявили пошкодження скла на пішохідно-велосипедному мосту у столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Нині ділянка огороджена. Споруда перебуває під контролем балансоутримувача", - йдеться у повідомленні.

У КМДА заявили, що ймовірна причина пошкодження - вандалізм. Наразі вивчаються записи з камер відеонагляду.

Зазначається, що всі роботи з відновлення й заміни скла виконає підрядник, який будував об’єкт; з міського бюджету кошти на це не витрачатимуться.

Як повідомлялося, пішохідно-велосипедний міст, що з’єднує парк "Володимирська гірка" з Аркою дружби народів, було відкрито 25 травня 2019 року до Дня Києва.