На карантині - три столичні школи і п'ять дитсадків

У Києві через випадки захворювання на COVID-19 на карантині перебувають три школи і 5 дитсадків.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Сьогодні в нашому місті на карантин зачинені три школи. На дистанційному навчанні перебувають 637 класів у 222-х школах", - сказав Кличко.

За його словами, усього хворіють на COVID-19 у Києві 907 школярів та понад 750 педагогів.

Як повідомив Кличко, через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 144 групи у 122-х дитсадках.

"5 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 56%", - додав мер.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 грудня лабораторно підтверджено 944 тис. 381 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 тис. 630.