У Києві за добу – 1 658 випадків коронавірусу, 17 хворих померли

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіли 1658 киян, підтверджених випадків захворювання у столиці - 98 330.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 1 658 хворих на коронавірус. Померли 17 людей. Усього за період пандемії у столиці - 1679 летальних випадків від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворіли, - 895 жінок віком від 18 до 92 років і 53 дівчаток від чотирьох місяців до 17 років, також 657 чоловіків віком від 18 до 100 років і 53 хлопчики від п'яти місяців до 17 років.

Також захворіли 66 медиків. Одужали за добу 442 людини. Усього коронавірус подолали 31 215 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 453, Дніпровському – 275 та в Деснянському районі - 196 випадків", - поінформував столичний очільник.

Як повідомлялося, в Україні станом на 18 грудня лабораторно підтверджено 944 381 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 630.