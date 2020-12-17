На столичну медицину в наступному році планують виділити 5,7 мільярда

Наступного року столична влада продовжить виділяти кошти на лікування киян та на боротьбу з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час річного звіту за 2020 рік зазначив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Однією з важливих статей видатків у нас залишається і протидія коронавірусу, адже пандемію не подолано і нам багато потрібно ще зробити у наступному році. І столична влада продовжить виділяти кошти на лікування киян та на боротьбу з поширенням коронавірусу", - підкреслив Кличко.

За його словами, на медицину на наступний рік запланували видатки в 5,7 млрд гривень. Він пояснив, що сума видатків менша, у порівнянні з іншими роками, бо з квітня цього року, відповідно до медичної реформи, медзаклади столиці, які змінили статус та стали комунальними некомерційними підприємствами, фінансуються Національної службою здоров’я України.

"Але місто продовжує вкладати гроші в оновлення медичних закладів, та заміну застарілого обладнання на нове та сучасне. Ми будемо і далі підтримувати медиків і виплачуємо їм муніципальну надбавку до заробітної платні", - сказав Кличко.

Він зазначив, що наступного року планується виділити близько 400 млн гривень на реконструкцію та ремонти медичних закладів та їх оснащення.

Водночас, він повідомив, що у 2020 році в столиці відремонтували 27 відділень у медичних закладах та закупили сучасного обладнання майже на 600 млн гривень.

Як повідомлялося, влада Києва у 2020 році виділила майже 386 млн грн на боротьбу з коронавірусом.