Київ виділив 386 мільйонів на боротьбу з коронавірусом - Кличко

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час річного звіту за 2020 рік повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Загалом місто виділило майже 386 млн грн на боротьбу з коронавірусом, зокрема на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, капітальний ремонт системи киснепостачання", - сказав Кличко.

За його словами, на доплати медикам столична влада виділила цього року майже 1 млрд грн.

Кличко зауважив, що загалом у Києві для прийому хворих на COVID-19 у 29 медичних закладах визначено майже 5 тис. ліжок.

"Сьогодні хворих приймають 23 комунальних медичних заклади, де підготували 4 тис. ліжок, з них подачею кисню обладнані понад 2 тис. ліжок. Ми продовжуємо збільшувати їх кількість", - повідомив мер Києва.

За його словами, у комунальних медзакладах столиці сьогодні є понад 460 апаратів штучної вентиляції легень і понад 500 концентраторів кисню.