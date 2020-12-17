Київ використає на лікування COVID-хворих зекономлені 400 мільйонів із бюджету-2020
Відповідний проєкт змін до програми «Здоров’я киян» розробив департамент охорони здоров’я КМДА на початку грудня. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу КМДА.
«Постанова Кабінету Міністрів України звільнила від оподаткування придбання товарів, робіт та послуг медичної галузі. Це дає нам змогу шляхом внесення змін до програми «Здоров’я киян» 2020-2022 вивільнені кошти спрямувати на нагальні потреби. У даному випадку – на забезпечення пацієнтів, хворих на коронавірусну інфекцію, якісним лікуванням», – пояснила директорка департаменту Валентина Гінзбург.
У середу відповідний проєкт рішення про зміни до програми «Здоров’я киян» департамент охорони здоров’я виніс на розгляд Київської міської ради.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 грудня лабораторно підтверджено 931 751 випадок COVID-19, з них за останню добу - 12 047.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві - 1 512.