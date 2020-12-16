Вбивство на Майдані: громадянинові Казахстану повідомили про підозру

У Києві громадянину Казахстану повідомили про підозру у скоєнні вбивства у підземному переході станції метро «Майдан Незалежності».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

8 грудня близько 20:00 у підземному переході виявили тіло чоловіка.

Правоохоронці встановили та затримали людину, причетну до вбивства. Затриманим виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.

З'ясувалося, що в ході спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт, один з них вдарив опонента ножем у живіт і втік з місця злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

Затриманому повідомили про підозру, вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Фото: Київська міська прокуратура