Три київські лікарні отримали кисневі концентратори від Parimatch Foundation

Три київські лікарні отримали кисневі концентратори від Parimatch Foundation

Укрінформ
Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation передав трьом лікарням Києва кисневі концентратори, необхідні для порятунку тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фонду.

Там уточнили, що Parimatch Foundation придбав 9 кисневих концентраторів для столичних клінічних лікарень №1, №7, №12.

Зокрема, головлікар Київської міської клінічної лікарні №12 Таїсія Лобода називає таку допомогу більш ніж актуальною, адже нині в медзакладі перебувають 142 киснезалежні пацієнти, а кисневих концентраторів, розрахованих на двох людей, — всього 64. "Здатність лікарні надавати кисневу терапію істотно збільшилася завдяки трьом кисневим концентраторам", - наголосила вона.

За словами головлікарів, зараз важливий кожен кисневий концентратор, адже дедалі частіше у лікарні потрапляють пацієнти з сатурацією нижче 92%. Саме киснева терапія підвищує рівень кисню в крові та покращує загальні показники життєдіяльності пацієнта.

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Президент МБФ Parimatch Foundation Катерина Білоруська зауважила, що від самого початку епідемії фонд одним з перших став надавати системну допомогу лікарням. "Коли восени інфраструктура охорони здоров'я стикнулася з нестачею кисню, ми відразу акумулювали власні ресурси та запропонували допомогу. Виявилося, медики особливо потребують кисневих концентраторів для пацієнтів з ускладненням від COVID-19. У стислі терміни організували пошук, закупівлю і логістику апаратів київським лікарням", - розповіла вона.

Крім того, у Parimatch Foundation поінформували, що раніше фонд передав опорним лікарням Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), Київській міській клінічній лікарні - монітори стану пацієнта, а столичній міській лікарні №4 - аналізатор крові. Ці медичні установи також отримали засоби індивідуального захисту для лікарів, залучених до боротьби з наслідками пандемії.

Фото: Parimatch Foundation

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