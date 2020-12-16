Три київські лікарні отримали кисневі концентратори від Parimatch Foundation

Міжнародний благодійний фонд Parimatch Foundation передав трьом лікарням Києва кисневі концентратори, необхідні для порятунку тяжкохворих пацієнтів з коронавірусом.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фонду.

Там уточнили, що Parimatch Foundation придбав 9 кисневих концентраторів для столичних клінічних лікарень №1, №7, №12.

Зокрема, головлікар Київської міської клінічної лікарні №12 Таїсія Лобода називає таку допомогу більш ніж актуальною, адже нині в медзакладі перебувають 142 киснезалежні пацієнти, а кисневих концентраторів, розрахованих на двох людей, — всього 64. "Здатність лікарні надавати кисневу терапію істотно збільшилася завдяки трьом кисневим концентраторам", - наголосила вона.

За словами головлікарів, зараз важливий кожен кисневий концентратор, адже дедалі частіше у лікарні потрапляють пацієнти з сатурацією нижче 92%. Саме киснева терапія підвищує рівень кисню в крові та покращує загальні показники життєдіяльності пацієнта.

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Президент МБФ Parimatch Foundation Катерина Білоруська зауважила, що від самого початку епідемії фонд одним з перших став надавати системну допомогу лікарням. "Коли восени інфраструктура охорони здоров'я стикнулася з нестачею кисню, ми відразу акумулювали власні ресурси та запропонували допомогу. Виявилося, медики особливо потребують кисневих концентраторів для пацієнтів з ускладненням від COVID-19. У стислі терміни організували пошук, закупівлю і логістику апаратів київським лікарням", - розповіла вона.

Крім того, у Parimatch Foundation поінформували, що раніше фонд передав опорним лікарням Чернівецької, Івано-Франківської та Львівської областей апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), Київській міській клінічній лікарні - монітори стану пацієнта, а столичній міській лікарні №4 - аналізатор крові. Ці медичні установи також отримали засоби індивідуального захисту для лікарів, залучених до боротьби з наслідками пандемії.

Фото: Parimatch Foundation