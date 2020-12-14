Без політики і популізму: Кличко закликає Київраду ухвалити бюджет-2021

Київський міський голова Віталій Кличко закликав депутатів Київради взяти до розгляду проєкт бюджету столиці на 2021 рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на засіданні Київради.

"Сьогодні головне питання, яке ми повинні розглянути, - ми повинні взяти до розгляду проєкт бюджету на наступний рік. Ще один виклик, який стоїть перед нами - кошторис потрібно ухвалити у стислі терміни. У нас залишилось до кінця цього року тільки два тижні", - сказав Кличко.

Він наголосив, що від бюджету залежатиме, як житиме та розвиватиметься столиця наступного року.

"Я прошу кожного з вас працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста", - сказав мер.

Кличко нагадав, що понад п'ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим, будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть кошти громади.

Як повідомлялося, прогнозований бюджет Києва на 2021 рік становить 59 млрд грн.

Так, доходи бюджету плануються у сумі 59,2 млрд грн і, порівняно з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, зростуть на 1,3% (755,2 млн грн).

Видатки бюджету плануються в обсязі 56,6 млрд грн.

Також проектом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд грн.