Без політики і популізму: Кличко закликає Київраду ухвалити бюджет-2021
Як передає кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на засіданні Київради.
"Сьогодні головне питання, яке ми повинні розглянути, - ми повинні взяти до розгляду проєкт бюджету на наступний рік. Ще один виклик, який стоїть перед нами - кошторис потрібно ухвалити у стислі терміни. У нас залишилось до кінця цього року тільки два тижні", - сказав Кличко.
Він наголосив, що від бюджету залежатиме, як житиме та розвиватиметься столиця наступного року.
"Я прошу кожного з вас працювати без політики та популізму. І доопрацюємо та ухвалимо бюджет оптимальний в цій складній ситуації. Бо ми бачимо падіння економіки, як ледве виживає бізнес. А це все надходження, яких ми недоотримаємо в бюджет міста", - сказав мер.
Кличко нагадав, що понад п'ять років бюджет Києва є відкритим і прозорим, будь-хто в режимі онлайн може подивитися, скільки надходжень отримує місто і на які витрати йдуть кошти громади.
Як повідомлялося, прогнозований бюджет Києва на 2021 рік становить 59 млрд грн.
Так, доходи бюджету плануються у сумі 59,2 млрд грн і, порівняно з очікуваним виконанням бюджету за 2020 рік, зростуть на 1,3% (755,2 млн грн).
Видатки бюджету плануються в обсязі 56,6 млрд грн.
Також проектом передбачено погашення зобов’язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями у сумі 2,7 млрд грн.