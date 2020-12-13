У Києві за минулу добу зафіксували 1125 випадків коронавірусу

У Києві підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 91138, за добу на коронавірусну хворобу захворіли 1125 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"1125 хворих на коронавірус виявили в Києві за минулу добу. 10 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 1584 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 91 138", - зазначив Кличко.

Захворіли: 602 жінок віком від 18 до 90 років, 437 чоловіків віком від 18 до 91 року, 42 дівчинки від 5 місяців до 17 років і 44 хлопчиків від 2 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 54 медиків.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 72 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

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За словами міського очільника, одужали в столиці за добу 189 людей. Усього коронавірус подолали 28817 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 291, в Дарницькому — 286 та в Деснянському районі – 136 випадків.

Як повідомлялося, в Україні станом на 13 грудня зареєстровано 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби і 156 летальні.