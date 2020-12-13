Чоловіку, який перекинув ханукальний підсвічник у Києві, вручили підозру — Крищенко
Про це передає Укрінформ із посиланням на Відділ комунікації поліції Києва.
Зазначається, що на місці події працювала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці переглянули відео з камер спостереження, які зафіксували момент вчинення правопорушення. Також згодом відеозапис із коментарями виявили на сторінці користувача у соціальній мережі.
«Особу правопорушника оперативно встановлено. Це - 36-річний місцевий житель. Йому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України. Поліція жорстко та миттєво реагуватиме в межах чинного законодавства на будь-які прояви порушень рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань або за іншими ознаками», - сказав очільник столичної поліції, генерал Андрій Крищенко.
Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.
Нагадаємо: Ханука – це юдейське свято, яке також називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Головним його символом є світильник ханукія з запаленими вісьмома свічками. Ханука цього року триває від вечора 10 грудня до вечора 18 грудня.