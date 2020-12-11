За неякісні послуги ЖКГ киянам перерахували майже 30 мільйонів

У 2020 році житлово-комунальна інспекція столиці обстежила низку будинків на основі скарг і зауважень мешканців стосовно якості послуг ЖКГ.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу столичної адміністрації.

"З початку року муніципальна інспекція провела 2011 обстежень і перевірок житлових будинків на якість послуг. Зокрема, це перевірки планові та за зверненнями киян", – сказав Пантелеєв.

Заступник голови КМДА додав, що протягом року інспекція провела низку перевірок щодо неякісного утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання, підготовки до осінньо-зимового періоду в житлових будинках, а також обстежила дитячі ігрові майданчики.

Як зазначається, за результатами інспекцій виконавці усували недоліки або робили перерахунок, сума якого сягнула майже 30 млн грн.

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"Актуальними завданнями для інспекторів зараз є належна температура опалення. Тому вони моніторять звернення, що надходять до виконавців послуг через Центральну диспетчерську службу з питань ЖКГ – 1557, а також на сторінку у Фейсбуку", – зазначив Пантелеєв.