У Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч

Співробітники поліції затримали чотирьох осіб за підозрою у викраденні юриста київської компанії та вимаганні 800 тисяч доларів.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба МВС.

«Вчора близько 13-ї години на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці невідомі силоміць заштовхали чоловіка в автомобіль і поїхали в невідомому напрямку. Таке повідомлення у чергову частину поліції Києва надійшло від свідка події. Для розшуку автомобіля, вказаного очевидцем, у столиці ввели спеціальний оперативний план. Невдовзі поліцейські виявили розшукувану іномарку у Дніпровському районі на вулиці Сиваській», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у салоні машини було троє осіб, ще двоє – неподалік, і серед них перебував і викрадений чоловік.

Правоохоронці затримали чотирьох фігурантів, двоє із яких – іноземці, та доставили до управління поліції для проведення слідчих дій.

“На цей час відомо, що потерпілий працює в юридичній компанії, яка надавала юридичну підтримку керівнику відомої будівельної фірми. Зловмисники під приводом зустрічі виманили чоловіка на зустріч в обумовлене місце. Коли він прибув на власному автомобілі до супермаркету на вулиці Княжий Затон, потерпілого силою заштовхали у його ж автомобіль та зникли. Дорогою викрадачі вимагали у нього повернення неіснуючого боргу, а відтак змусили написати розписку на користь керівника будівельної фірми на 800 тисяч доларів США”, - поінформували у МВС.

Згодом у потерпілого відібрали два мобільні телефони, гроші та технічний паспорт на авто, зазначається у повідомленні.

За цими фактами здійснюється досудове розслідування за чотирма статтями ККУ – розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146) та незаконне заволодіння транспортним засобом (ст. 289).

У кримінальному провадженні проводиться комплекс оперативно-розшукових та слідчих дій для встановлення інших учасників злочинної групи.

Фото: МВС