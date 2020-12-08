Київрада погодила призначення чотирьох заступників Кличка

Київрада погодила призначення чотирьох заступників Кличка

Укрінформ
Київська міська рада погодила призначення Олексія Кулеби, Олени Говорової, Володимира Прокопіва та Костянтина Усова на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідні рішення прийнято сьогодні на засіданні Київради, передає кореспондент Укрінформу.

За Прокопіва віддали голоси 96 депутатів, за Говорову - 71, за Кулебу - 68, за Усова - 101.

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Як повідомлялося, Кулеба з листопада 2019 року очолює Департамент міського благоустрою КМДА. Говорова є депутатом Київради від партії "Слуга народу", легкоатлетка, призер Олімпійських ігор. Прокопів з грудня 2015 року перебував на посаді заступника Київського міського голови — секретаря Київради. Усов був народним депутатом VIII скликання (мажоритарником).

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