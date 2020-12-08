Київрада погодила призначення чотирьох заступників Кличка

Київська міська рада погодила призначення Олексія Кулеби, Олени Говорової, Володимира Прокопіва та Костянтина Усова на посади заступників голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

Відповідні рішення прийнято сьогодні на засіданні Київради, передає кореспондент Укрінформу.

За Прокопіва віддали голоси 96 депутатів, за Говорову - 71, за Кулебу - 68, за Усова - 101.

Читайте також: У Київраді сформували сім фракцій

Як повідомлялося, Кулеба з листопада 2019 року очолює Департамент міського благоустрою КМДА. Говорова є депутатом Київради від партії "Слуга народу", легкоатлетка, призер Олімпійських ігор. Прокопів з грудня 2015 року перебував на посаді заступника Київського міського голови — секретаря Київради. Усов був народним депутатом VIII скликання (мажоритарником).