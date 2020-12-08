ОАСК відкрив справу за позовом киянина, який хоче безкоштовних масок «від Кличка»

ОАСК відкрив провадження у справі за позовом киянина до КМДА, де він просить визнати незаконними її дії щодо незабезпечення медичними масками на період карантину і забезпечити його масками безкоштовно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом киянина до Київської міської державної адміністрації. Позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, що не забезпечила його медичними масками на період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, житель Києва звернувся до суду, бо вважає, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів повинно здійснюватися за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.

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Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Як повідомлялось, у провадженні ОАСК вже перебуває справа за позовом до Кабінету Міністрів про незабезпечення позивача на період карантину медичними масками.