ОАСК відкрив справу за позовом киянина, який хоче безкоштовних масок «від Кличка»
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом киянина до Київської міської державної адміністрації. Позивач просить суд визнати незаконними дії КМДА, що не забезпечила його медичними масками на період карантину з метою захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, житель Києва звернувся до суду, бо вважає, що фінансування профілактичних та протиепідемічних заходів повинно здійснюватися за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів.
Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін.
Як повідомлялось, у провадженні ОАСК вже перебуває справа за позовом до Кабінету Міністрів про незабезпечення позивача на період карантину медичними масками.