У Києві за добу – 1475 хворих з коронавірусом, 23 померлих

У Києві за добу на COVID-19 захворіли 1 тис. 475 осіб, загалом підтверджених випадків захворювання на сьогодні уже 82 тис. 810.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Фейсбуці.

"Ще 1475 хворих виявили в столиці за минулу добу. Померли 23 людини. Усього коронавірус забрав життя 1464 киян", - написав Кличко.

За його словами, захворіли 833 жінки віком від 18 до 94 років, 563 чоловіка віком від 18 до 93 років, 40 дівчаток віком від 1 до 17 років та 39 хлопчиків віком від 11 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема 57 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 557 людей. Усього хворобу подолали 25 767 жителів Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 248, у Дніпровському — 203 та в Дарницькому районі - 198 випадків", - повідомив мер столиці.

В Україні станом на 8 грудня лабораторно підтверджено 832 тис. 758 випадків COVID-19, з них за добу - 10 тис. 811.