Роздільний збір сміття: у Києві встановили вже 4 000 контейнерів

У Києві розміщені майже чотири тисячі контейнерів для роздільного збору відходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"У столиці продовжують встановлювати контейнери для окремих фракцій твердих відходів. Протягом року комунальне підприємство «Київкомунсервіс» розмістило у дворах столиці майже 800 контейнерів-дзвіночків для різних фракцій відходів. Загалом для сортування відходів у місті працює майже 4 тисячі одиниць різнотипних баків: дзвіночки – для скла, пластику та паперу; контейнери-сітки – для сухих відходів; а також контейнери для збору небезпечних відходів", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Він нагадав, що у серпні минулого року у Києві стартував масштабний муніципальний проєкт сортування та переробки відходів.

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«Усі перевізники, що працюють за договором із комунальним підприємством «Київкомунсервіс» підтримали ініціативу міста та розпочали встановлювати контейнери для роздільного збору. Але якщо минулого року в Києві було 2,5 тисячі контейнерів для сортування, то зараз їх майже 4 тисячі. Це контейнери-сітки, куди можна кидати лише сухі відходи; кольорові контейнери-дзвіночки для окремих матеріалів: зелений – для скла, жовтий – для пластику, синій – для паперу. Також окремо радимо викидати небезпечні відходи – термометри, лампи та батарейки – у помаранчеві контейнери з відповідним маркуванням. Звертаю увагу: розбиті ртутні термометри в контейнери викидати не можна. Якщо у вас розбився градусник – викликайте рятувальників, і вони допоможуть очистити приміщення від ртуті», – пояснив він.

Пантелеєв нагадав, що цього року «Київкомунсервіс» уклав договір із підрядною організацією ТОВ «Екологічні інвестиції» на вивезення для переробки 70 тонн батарейок. Батарейки відправлені на переробку на завод GreenWEEE (Румунія). За рік у столиці також відправили на переробку 400 сміттєвозів відходів.

«Обсяги поступово збільшуються, адже збільшується кількість контейнерів, а також бажання жителів столиці знати більше про сортування та переробляти відходи», – сказав заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, на сміттєспалювальному заводі «Енергія» розпочали встановлювати високотехнологічну систему хімочистки.