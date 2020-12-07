У Києві на карантин закрили п'ять шкіл та 10 дитсадків

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Усього хворих на коронавірус школярів у Києві майже 1500. Також хворіють понад 1100 педагогів", - розповів Кличко.

За його словами, через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 215 груп у 155-ти садках, а 10 дитсадків повністю зачинені на карантин.

Він повідомив, що наповненість дітей у столичних дитсадках сьогодні становить понад 46%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 7 грудня лабораторно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 8 641.