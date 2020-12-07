Вбивство музиканта: столична поліція затримала ще одного фігуранта справи

Правоохоронці у ході досудового розслідування встановили причетність третього фігуранта до вбивства музиканта на столичному Печерську.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці Печерське управління поліції.

«31-річний киянин допомагав двом спільникам у прихованні тяжкого злочину з метою заволодіння майном», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що раніше столичні правоохоронці затримали двох підозрюваних у вбивстві музиканта у Печерському районі Києва з метою заволодіння майном. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що до вчинення злочину причетний ще один фігурант.

Поліцейські проведеними оперативно-розшуковими заходами затримали третього співучасника за місцем проживання.

Як встановили правоохоронці, 31-річний мешканець Києва допомагав двом спільникам приховати тіло вбитого у гаражному кооперативі на Київщині. Окрім того, чоловік викрав із квартири вбитого дорогі музичні інструменти.

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України. За місцем проживання затриманого поліцейські провели невідкладний обшук, під час якого вилучили викрадені інструменти, а також одяг одного з фігурантів зі слідами, схожими на кров.

Фігуранту повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 396 (Приховування злочину) та ч. 3. ст. 185 (Крадіжка) ККУ. Тож найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня правоохоронці затримали двох осіб, які підозрюються у вбивства музиканта в Києві з корисливих мотивів.

Того ж дня суд арештував їх на 2 місяці без альтернативи застави.

Фото: Печерське управління поліції