У Києві за добу - 1518 випадків коронавірусу, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу на коронавірус захворіло 1518 осіб.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 1518. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1425 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 79 809», – зазначив Кличко.

Зокрема, захворіли 813 жінок віком від 18 до 91 року, 583 чоловіків віком від 18 до 85 років, 67 дівчаток від 1 до 17 років та 55 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів, зокрема, 71 медик.

За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків», – наголосив мер.

Як повідомлялося, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: CTK Photo/Укрінформ