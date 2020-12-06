У Києві за добу - 1518 випадків коронавірусу, 15 хворих померли
Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
«Кількість виявлених хворих у Києві за минулу добу – 1518. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1425 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 79 809», – зазначив Кличко.
Зокрема, захворіли 813 жінок віком від 18 до 91 року, 583 чоловіків віком від 18 до 85 років, 67 дівчаток від 1 до 17 років та 55 хлопчиків від 1 до 17 років. Захворів, зокрема, 71 медик.
За його словами, до лікарень столиці госпіталізували 87 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.
«Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 285, в Деснянському – 237 та в Подільському районі – 185 випадків», – наголосив мер.
Як повідомлялося, станом на 6 грудня в Україні зафіксовано 11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Фото: CTK Photo/Укрінформ