У Києві за минулу добу - 1 541 випадок COVID-19, 15 хворих померли

У Києві за минулу добу, 4 грудня, на коронавірус захворіла 1 541 особа. Підтверджених випадків захворювання з початку пандемії вже 78 291.

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко написав у Фейсбуці.

«1 541 хворого на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 15 людей. Усього коронавірус забрав життя 1410 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 78 291», - зазначив він.

За інформацією мера, захворіли 874 жінки віком від 19 до 100 років; 566 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв; 44 дівчинки від 7 до 17 років та 57 хлопчиків від 7 місяців до 17 років.

Також захворіли 57 медиків.

Як повідомив Кличко, до лікарень столиці минулої доби госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці за добу 523 людини. Усього коронавірус подолали 25 108 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському – 283, Дарницькому — 253 та Деснянському – 239 випадків районах.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 грудня в Україні зафіксовано 13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Андрій Скакодуб