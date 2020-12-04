Поліція закрила нічний клуб, який працював попри карантин

У Києві правоохоронці закрили нічний клуб, який працював попри карантинні обмеження на території Подільського району міста.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Вчора під час відпрацювання території Подільського району працівники поліції виявили нічний клуб, який працював після 22-ї години. Правоохоронці зачинили нічний клуб, який працював попри карантинні обмеження», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на адміністратора закладу правоохоронці склали протокол за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП, а щодо 16 відвідувачів, які знаходилися в приміщенні без засобів індивідуального захисту, винесені відповідні постанови.

Згідно з чинним законодавством, посадовцю розважального закладу загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень, а відвідувачам – від 170 до 255 гривень.

Водночас під час огляду приміщення нічного клубу виявили саморобний пристрій для вживання наркотиків, і виявлене вилучили та направили для проведення відповідних експертиз.

Слідчий відділ Подільського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

Фото: Національна поліція