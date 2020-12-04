У Подільському районі відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам АТО/ООС

У Почайнинському сквері, що у Подільському районі Києва, відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам АТО/ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Нехай цей пам’ятний знак стане місцем, де бойові побратими й кожен із жителів міста зможуть схилити голову на знак пам’яті й шани загиблих борців за волю та незалежність рідної землі. На превеликий жаль, 24 наші земляки-подоляни поклали свої життя, захищаючи національну єдність та територіальну цілісність держави. Світла пам’ять про них навіки житиме в наших серцях», – зазначив очільник Подільського району Віктор Смирнов.

За його словами, у бойових діях на Донбасі в лавах ЗСУ та інших військових формувань узяли участь понад дві тисячі жителів Подільського району.

Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знака. Також була відслужена поминальна панахида.

Фото: kyivcity.gov.ua