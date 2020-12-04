У Подільському районі відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам АТО/ООС

У Подільському районі відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам АТО/ООС

Укрінформ
У Почайнинському сквері, що у Подільському районі Києва, відкрили пам’ятний знак загиблим воїнам АТО/ООС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Нехай цей пам’ятний знак стане місцем, де бойові побратими й кожен із жителів міста зможуть схилити голову на знак пам’яті й шани загиблих борців за волю та незалежність рідної землі. На превеликий жаль, 24 наші земляки-подоляни поклали свої життя, захищаючи національну єдність та територіальну цілісність держави. Світла пам’ять про них навіки житиме в наших серцях», – зазначив очільник Подільського району Віктор Смирнов.

За його словами, у бойових діях на Донбасі в лавах ЗСУ та інших військових формувань узяли участь понад дві тисячі жителів Подільського району.

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Присутні вшанували пам’ять загиблих бійців хвилиною мовчання та поклали квіти до пам’ятного знака. Також була відслужена поминальна панахида.

Фото: kyivcity.gov.ua

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