Кличко вручив ордери на квартири киянам-учасникам АТО

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з киянами-учасниками АТО та вручив 24 ордери на нові квартири.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Також документи на житло отримають іще 17 захисників Вітчизни, які нині перебувають на сході.

«6 грудня ми відзначимо дуже важливий для нашої держави день – День Збройних сил України. І, перш за все, я хочу подякувати кожному військовому, кожному захиснику, які боронять нашу землю на сході України. Саме завдяки вам всі ми можемо жити у мирному місті. А наш обов’язок як міської влади - допомагати кожному воїну та підтримувати родини тих героїв, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні родини наших захисників отримують ордери на нові квартири в будинках, які вже введені в експлуатацію. Загалом це – 41 квартира», – сказав Кличко.

Кличко вручив ордери на нові квартири киянам-учасникам АТО / Фото: КМДА

Мер столиці зазначив, що, починаючи із 2015 року, Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА за кошти міського бюджету придбав 375 квартир для учасників бойових дій та їхніх родин.

«Ми розуміємо, що цього замало. Бо на сьогодні на квартирному обліку в пільговій черзі на отримання житла – 3 685 сімей та одиноких громадян. Це учасники АТО, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих та померлих учасників антитерористичної операції. Також до кінця не вирішене питання щодо виділення земельних ділянок для родин загиблих учасників АТО. Але ми знайшли вихід. Усі розуміють, що в столиці не вистачає земельних ділянок, що гарантовані законодавством для учасників АТО. Тому столична влада розробила механізм компенсації їхньої вартості. Тож цього року виплачено компенсацію за земельні ділянки 14 членам сімей загиблих учасників АТО на загальну суму 12,1 мільйона гривень», – підкреслив Кличко.

Він додав, що місто підтримує захисників і матеріально. Так, щорічну одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 тис. грн отримали 29 667 учасників АТО. Місто виділило на це 148,4 млн грн.

624 особи з числа членів сімей загиблих учасників АТО отримали допомогу в 25 тис. грн на загальну суму 15,6 млн грн. Щомісячну адресну допомогу неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам у розмірі 3 тис. грн отримали 162 особи. На загальну суму 7,7 млн грн.

Окрім того, учасники АТО та члени їхніх родин отримують матеріальну допомогу з нагоди визначних дат: Дня Героїв Небесної Сотні, Дня пам’яті та примирення, Дня Незалежності України, Дня Захисника України.

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«Київ також, першим в Україні, розпочав виплату щомісячної допомоги родичам загиблих героїв, ветеранам війни, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Та тим, хто перебував у полоні. Розмір цієї допомоги становить майже 5 тисяч гривень. Ми сьогодні робимо все, що можемо, щоб віддячити і підтримати наших захисників. І продовжимо це робити навіть у тих складних економічних умовах, що спричинила пандемія коронавірусу. І я щиро дякую кожному з вас за вашу мужність, вашу волю. За любов до нашої землі і нашої столиці!» – сказав Кличко.

Як повідомлялось, до Дня захисника України, який відзначався 14 жовтня, у столиці виплатили матеріальну допомогу в розмірі від 800 до 1500 гривень понад 29 тис. людей, які проживають у столиці. Серед них – і ветерани АТО, волонтери та родини Героїв Небесної Сотні.