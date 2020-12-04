На карантин у Києві закриті п’ять шкіл та дев’ять дитсадків

На сьогодні в Києві закриті на карантин 5 шкіл, на дистанційне навчання переведено 1171 клас у 287-ми школах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

«На сьогодні в місті зачинені на карантин 5 шкіл. На дистанційне навчання перевели 1171 клас у 287-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – майже 1400. Також хворіють понад 1060 педагогів», – повідомив він.

За словами міського голови, через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 203 групи в 151-му дитячому садку.

"9 дитячих садків повністю зачинені на карантин. Наповненість у дитсадках сьогодні – понад 50%", - зазначив він.

Як повідомлялося, станом на 4 грудня в Україні зафіксовано 787 891 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема за добу 15 131.