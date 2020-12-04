З початку пандемії вдома у киян взяли 155 тисяч зразків для ПЛР-тестів

Мобільні бригади медиків у Києві від початку пандемії відібрали в пацієнтів удома майже 155 тис. зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Продовжують працювати у Києві мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів, якщо вони мають симптоми, вдома. Від початку пандемії вони вже відібрали майже 155 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що столиця є першою за рівнем тестування на коронавірус. Сьогодні цей показник в Києві становить понад 430 тестів на 100 тис. населення.

За його словами, від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 255 тисяч зразків біоматеріалу методом ПЛР. На виявлення антитіл, ІФА-тестів зробили майже 86 тис.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу виявили 1 374 хворих на коронавірус, 26 людей померли. Загалом за період пандемії у столиці 1 395 летальних випадків від коронавірусу.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.