У Києві за добу - 1374 випадки коронавірусу, 26 хворих померли

У Києві підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні вже 76 750, за добу на коронавірус захворіли 1374 осіб..

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У Києві за минулу добу виявили 1374 хворих на коронавірус, 26 людей померли. Загалом за період пандемії у столиці 1395 летальних випадків від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, хто захворів: 794 жінки віком від 18 до 92 років і 33 дівчинки від одного до 17 років, також 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, і 78 медиків.

Одужали за добу - 310 осіб. Загалом коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янському – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків", - повідомив мер.

Станом на 4 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіла 787 891 особа.