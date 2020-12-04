У столиці закрили понад 40 точок незаконної торгівлі

У столиці припинили діяльність понад 40 осередків незаконної торгівлі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Під час спільного рейду виявили та припинили діяльність понад 40 торговельних точок, що працювали без відповідних дозвільних документів та з порушенням санітарних і карантинних норм", - йдеться у повідомленні.

У Києві припинили діяльність понад 40 точок незаконної торгівлі / Фото: Офіційний портал Києва

Черговий рейд із ліквідації осередків стихійної торгівлі пройшов у Святошинському та Шевченківському районах Києва.

Фахівці департаментів міського благоустрою та муніципальної безпеки, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, комунального підприємства «Київблагоустрій» перевірили, зокрема, виходи зі станцій метро «Майдан Незалежності», «Університет», «Політехнічний інститут», «Шулявська», «Берестейська», «Нивки», «Житомирська» та «Святошин».

Працівники КП «Київблагоустрій» внесли 10 приписів власникам нововстановлених об’єктів та демонтували 32 торговельні намети, засоби пересувної торгівлі та інші елементи благоустрою, власники яких на вимогу попередньо внесених приписів не відреагували та самостійно не демонтували встановлені об’єкти. Правопорядок під час цих заходів забезпечували 15 представників Департаменту муніципальної безпеки.

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Заходи з очищення вулиць Києва від несанкціонованих торгових місць та виявлення порушників санітарних норм і правил триватимуть і надалі.

Як повідомляється, минулого тижня завдяки спільним рейдам було зупинено функціонування несанкціонованого гуртового овочевого ринку в Деснянському районі.