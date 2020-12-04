Поліція склала протоколи на двох мітингувальників у центрі Києва

Поліція Києва склала на двох активних протестувальників у центрі столиці адмінматеріали і закликає організаторів та учасників масових заходів не порушувати громадський порядок.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

"Закликаємо організаторів та учасників заходів дотримуватися вимог чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та проводити заплановані акції виключно у мирний безпечний спосіб", - йдеться у повідомленні.

У поліції зауважили, що біля будівлі Верховної Ради проходить масова акція, учасники якої обмежують народним депутатам доступ до території ВР та блокують рух транспорту.

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"Під час проведення превентивної роботи з учасниками заходів окремі з них агресивно поводяться та не реагують на законні вимоги правоохоронців. Для відновлення правопорядку правоохоронці змушені створювати живі коридори та відтісняти громадян для безперешкодного проходу та проїзду автотранспорту. Періодично між протестувальниками та правоохоронцями виникають словесні сварки та короткотривалі штовханини", - заявили у поліції Києва.

Зазначається, що наразі на двох активних протестувальників поліцейські на місці склали адмінматеріали за порушення ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

У відомстві наголосили, що поліція припинятиме будь-які прояви протиправних дій та винних осіб притягуватиме до відповідальності.

Як повідомлялося, під Верховною Радою проходить Всеукраїнська акція протесту "SaveФОП", учасники якої виступають проти карантинних обмежень і фіскалізації малого бізнесу. Між протестувальниками і правоохоронцями сталися сутички.

У КМДА і патрульній поліції також поінформували, що мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках.

Центр Києва перебуває під посиленою охороною поліції.